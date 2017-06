Vlaanderen ruziet met gemeenten over 'weeswegen' die niemand wil onderhouden

"Totaal debiel", zegt de Avelgemse burgemeester Lieven Vantieghem (CD&V) over de kwestie. Hij heeft zelf een 'weesweg' in zijn gemeente en hoopt dat Vlaanderen de bovenlokale wegen met veel passage wil toevoegen aan het eigen wegennetwerk. Over de zeven stukjes werd nooit beslist wie ervoor bevoegd is. Burgers klagen er ondertussen wel over bij hun burgemeester.



Onhoudbare situatie

Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) is duidelijk in zijn antwoord. "Die gemeenten zijn pertinent blijven weigeren die stukken over te nemen", zegt hij. "Terwijl het duidelijk lokale wegen zijn. Punt. Het zou idioot zijn die in handen van de Vlaamse overheid te leggen." Weyts beseft wel dat de situatie niet houdbaar is. "We voeren nog besprekingen met de gemeentebesturen."