Vlaanderen neemt onderzoek naar mogelijke vervuiling op 300 schoolterreinen over van scholen

De scholen moeten in principe zelf uitzoeken of er op hun terreinen geen historische vervuiling aanwezig is, maar in de praktijk vlot dat niet. Scholen zijn niet vertrouwd met de problematiek, of ze hebben schrik voor een hoge factuur wanneer de grond effectief vervuild blijkt.



Specialisten

Vlaams ministers van Onderwijs Crevits en van Leefmilieu Schauvliege sturen nu specialisten van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) naar de 300 resterende scholen die mogelijk met vervuiling te kampen hebben, om zo snel zicht te krijgen op de problematiek.



Daarnaast wordt 24 miljoen euro uitgetrokken om de scholen financieel te ondersteunen wanneer vervuilde terreinen gesaneerd moeten worden.