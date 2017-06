Vlaanderen kreunt onder droogte: hoe komt dat en wat kunnen we doen?

1. Is deze droogte een gevolg van de opwarming van de aarde?

Als we verder teruggaan in de tijd zijn er nog periodes van uitzonderlijke droogte geweest. De ergste (sinds het begin van de metingen in Ukkel) vond een kleine 160 jaar geleden plaats. Van juli 1857 tot mei 1858 werd toen slechts 425.8 millimeter neerslag gemeten. Ter vergelijking: van juli vorig jaar tot nu is er 524 millimeter genoteerd. Is dit dan een droogte die eens om de zoveel jaar passeert, of ligt de opwarming van de aarde ervan aan de grondslag?