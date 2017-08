Vlaanderen gaat drones inzetten bij overstromingen

Sinds 2006 heeft Vlaanderen kaarten met overstromingsgevoelige gebieden. Die worden onder meer gebruikt voor de watertoets en bij vergunningsaaanvragen. Sinds 2013 moet bij een verkoop van panden of percelen ook de overstromingsgevoeligheid worden meegedeeld.



De kaarten zijn onder meer gebaseerd op modellen van waterlopen en waarnemingen bij overstromingen. Naast observaties van hulpdiensten werden vroeger ook helikopters ingezet, maar dat blijkt niet meer zo efficiënt.



"De laatste jaren wordt Vlaanderen vaker geconfronteerd met overstromingen in bovenstroomse gebieden die veroorzaakt worden door plotse kortstondige hevige regenval, vaak bij zomeronweders", klinkt het bij de VMM. "Door het plotse karakter van de neerslag en het vaak zeer lokale karakter is een helikoptervlucht niet de meest geschikte methode."



Er wordt daarom met een overheidsopdracht gezocht naar bedrijven met drones. De VMM wil komen tot een "gebiedsdekkend netwerk" voor dronevluchten. Bij een 'code oranje' van het KMI moet een geselecteerd bedrijf maximaal twee uur na een oproep ter plaatse gaan, de overstroming in kaart brengen en de gegevens doorsturen.



Met de beelden en andere gegevens kunnen de bestaande kaarten vervolgens worden verfijnd. "Daarnaast is het aanleveren van beeldmateriaal eveneens van cruciaal belang om bij discussies in een later stadium te kunnen teruggrijpen naar origineel ontegensprekelijk bewijsmateriaal", klinkt het nog.



VMM acht de dronebeelden ook nuttig voor niet-bewoonde gebieden, waar hulpdiensten bij een overstroming niet zullen komen. Gebiedsdekkende informatie "is van cruciaal belang voor het afwegen van nieuwe ontwikkelingen zoals bijkomende verkavelingen", klinkt het.



De aanpak wordt gekaderd in het Vlaamse actieplan "Meerlaagse Waterveiligheid".