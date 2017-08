Vier zwaargewonden en gaslek na achtervolging dwars door wegenwerken

In het voertuig zaten zeven personen toen de politie de wagen iets voor twee uur deed stoppen in de Alfons Pieterslaan. Twee onder hen stapten uit en daarna zou de rest weggereden zijn voor een alcoholcontrole, waarop een motard in de achtervolging ging. "Het voertuig is door de werken gereden en knalde tegen de wand van de diepe put aan het einde, nabij het kruispunt met de Northlaan en de Elisabethlaan. Daarbij raakte de wagen de gasleiding en ontstond een lek", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte, die ter plaatse kwam.

"Mogelijks is er een persoon gevlucht na het ongeval, gezien er nog vijf personen in de wagen zaten bij de controle. De politie is een onderzoek gestart", voegt burgemeester Vande Lanotte nog toe. Tijdens de interventie had de brandweer te kampen met een gaslek omdat de leiding in de put was geraakt "Maar het ontploffingsgevaar was klein. We deden constant metingen. Ook Eandis was ter plaatse om het lek te dichten. Het duurde wel eventjes voor dat kon gebeuren", zegt luitenant Recour nog. Het kruispunt bleef urenlang afgesloten.