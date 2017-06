Vier verdachten in terreurzaak Brussel-Centraal vrijgelaten

De verdachten hadden regelmatig contact met Oussama Zariouh, de man die dinsdagavond een koffer probeerde te laten ontploffen in Brussel-Centraal en vervolgens werd neergeschoten door militairen. Ze werden gisteravond bij vier huiszoekingen opgepakt. Twee van de huiszoekingen vonden plaats in Koekelberg, één in Anderlecht en één in Sint-Jans-Molenbeek.