Vier gewonden bij brand in Verviers

Na een brand in een gebouw in Verviers zijn vier mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat is vernomen bij de hulpzone Vesdre, Hoëgne et Plateau.

De brand brak zondag om 16.30 uur uit op het gelijkvloers van een woning. De rook steeg al snel naar de hogere verdiepingen. Vier personen konden via de ladder bevrijd worden door de brandweerlui van de korpsen van Verviers en van Battice.



De geredde mensen waren bevangen door de rook, maar ze verkeren niet in levensgevaar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het verkeer werd tijdens de bluswerken omgeleid.