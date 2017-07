VIDEO: man met vier bully's laat buurtbewoners niet op Antwerpse hondenwei

Met de telefooncamera in de broekzak ging Peter Van der Aa met zijn Stafford Spook afgelopen zondag de confrontatie aan met de man en zijn zeven honden. Op het filmpje is te zien dat ook de man zijn partner en dochter op de weide staan. De honden worden zichtbaar wild waardoor het moeilijk te volgen is wat er precies gezegd wordt. Maar volgens Peter ging het als volgt.



"Hij was al een lange tijd met zijn honden bezig op die weide wanneer ik begon te filmen en naar hem toe stapte. Ik vroeg of hij de weide wou verlaten zodat ik mijn hond even kon uitlaten. Daarop kreeg ik te horen dat de weide van hem is en dat ik maar moest wachten. Mee op de hondenwei gaan met die man durf ik niet meer, de laatste keer dat dat gebeurde werd mijn hond aangevallen door die beesten. In het filmpje is ook duidelijk te zien dat die man zijn bully's niet onder controle heeft en ze ook slaat om ze stil te krijgen."



Peter zijn hond is niet het enige slachtoffer van de bully's. Vorige week nog werd de husky van een jonge vrouw aangevallen. De hond moest nadien gehecht worden met veertig draadjes en nietjes. Een andere jonge vrouw haar keeshond werd vorige zomer ook aangevallen. Toen ze haar hondje over de tralies plaatste, werd ze zelf aangevallen. Ze kon pas ontkomen door zelf over het hekwerk van de hondenwei te klauteren. De politie houdt de hondenweide in de gaten maar heeft zelf nog geen strafbare feiten kunnen vaststellen.