VIDEO: Inbreker trapt deur copycenter in, maar fietst nadien met lege handen weg

Op de beelden is te zien hoe een donkergeklede man met kap per fiets arriveert aan de winkel. Hij houdt de omgeving goed in de gaten terwijl hij enkele pogingen doet om de voordeur te forceren. Uiteindelijk slaagt hij daar ook in en is op de interieurcamera te zien hoe hij richting kassa rent.



Buiten beeld ontdekt de inbreker dat er geen geld in de kassa zit en vlucht hij terug weg met de fiets. "Het is al het achtste soortgelijke incident in een half jaar tijd", zucht zaakvoerder Verbeeck. "En al de tweede keer in mijn winkel. In februari stonden er nog twee overvallers met een pistool voor mijn neus. Nu is het genoeg geweest. Wanneer mijn kopieermachines afbetaald zijn, sluit ik de winkel voorgoed.



De lokale politiezone Rupel is een onderzoek gestart en is op zoek naar de dader.