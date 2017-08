Verschillende gewonden bij zwaar ongeval met twee auto's en drie motoren in Ferrières

Het ongeval gebeurde zondagmiddag op de N66 in Ferrières. Volgens de eerste vaststellingen zou een vrouwelijke bestuurder de controle over haar auto hebben verloren. Ze reed daarbij een groep motorrijders aan en botste ook tegen een andere auto.



Vier of vijf gewonden werden met spoed overgebracht naar de ziekenhuizen in de buurt. Een van hen werd per helikopter overgebracht naar het universitair ziekenhuis van Luik. Het parket van Luik heeft een gerechtsexpert ter plaatse gestuurd.