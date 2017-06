Vernieuwde stelplaats van De Lijn in Grimbergen is "investering in duurzame mobiliteit"

De stelplaats bestaat uit een nieuw dienstgebouw, een modern onderhoudscentrum en een nieuw busstation met gerestaureerde loodsen. Het kostenplaatje bedraagt 12 miljoen euro. "Met de werkzaamheden aan de Ring rond Brussel in het vooruitzicht komt deze forse investering in het openbaar vervoer op het juiste moment", zei Weyts. "Als busknooppunt is deze vernieuwde stelplaats een onmisbare schakel voor de mobiliteit in de Noordrand."



Duurzame mobiliteit

Het complex bevindt zich op het kruispunt van de Wolvertemsesteenweg en de Brusselsesteenweg. Op het bijna 1,8 hectare grote terrein is plaats voor 53 bussen. Het onderhoudscentrum staat in voor 102 bussen van de stelplaatsen Grimbergen, Asse en Londerzeel. Het busstation bedient acht buslijnen. "Dit is een investering in duurzame mobiliteit. De reizigers krijgen een betere dienstverlening en het overstappen tussen fiets en bus wordt aantrekkelijker door een nieuwe stalling met plaats voor tachtig fietsen", stelde Weyts.



"De nieuwe gebouwen zijn uitgerust met zonnepanelen en groendaken. Voor de wasinstallaties wordt gebruik gemaakt van gerecupereerd regenwater. Geluidsschermen beperken de overlast voor de buurt", zei Johan Van Looy, directeur van De Lijn Vlaams-Brabant. In de stelplaats zijn meer dan 170 werknemers aan de slag.