Vermoorde Mailys herdacht in Gistel

In Gistel in West-Vlaanderen hebben ongeveer zeshonderd mensen een stille mars gehouden, voor de slachtoffers van de viervoudige moord van een week geleden.

Alexander Dean vermoordde in Gistel zijn ex-vriendin Mailys en haar grootouders. En in Sint-Amandsberg bij Gent doodde hij een fotograaf, die bevriend was met Mailys.

Dean bekende de moorden gisteren en blijft aangehouden. Volgens zijn advocate heeft hij spijt van de feiten.