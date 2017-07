Vermoedelijke brandstichting in café in Deinze

De brand ontstond iets na middernacht in een slaapkamer op de eerste verdieping van het oude pand. Op dat moment waren er geen klanten in het café of bewoners boven het café aanwezig. Er vormde zich een heel dikke rookontwikkeling, want de slaapkamer stond in lichterlaaie. De brandweer kwam in grote getale ter plaatse en kon de brand met zo'n 1.000 liter water blussen. De slaapkamer brandde helemaal uit, maar de rook - en/of waterschade in de rest van het gebouw bleef beperkt. Dat mag een wonder heten omdat de vloeren van hout zijn en er in de slaapkamer al gaten gebrand waren. Ook de omliggende gebouwen, voornamelijk leegstaande cafés, bleven gespaard.



De brandweer kon de oorzaak van de brand niet achterhalen. "In die slaapkamer stond er immers niks", zegt brandweerluitenant Marc Naessens. Daarom liet de politie het gebouw verzegelen en wacht men nu op de komst van de brandexpert van het parket van Oost-Vlaanderen. Waarom de brand zou aangestoken zijn, is vooralsnog onduidelijk.