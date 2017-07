Vergunningen van twee omstreden crèches in Antwerpen ingetrokken

De zaak van de kinderverzorgster kwam aan het licht nadat een koppel bij hun baby blauwe plekken had opgemerkt en ongerust naar de uitbaatster van de kinderopvang was gestapt. Op beelden van een bewakingscamera was te zien hoe de verzorgster in kwestie de baby hardhandig had aangepakt. De verdachte werd opgepakt voor verhoor, maar nadien vrijgelaten op voorwaarde dat ze voorlopig geen contact meer zou hebben met kinderen. Het gerechtelijk onderzoek loopt intussen nog.



Kind en Gezin liet het agentschap Zorginspectie meteen een bijkomende inspectie uitvoeren bij Kiddy Watch I en II en daarbij kwamen problemen op het vlak van personeelsbeleid, voeding en hygiëne aan het licht waarop eerder al gewezen was. De vergunning van de twee locaties werd daarom geschorst in afwachting van een beter plan van aanpak om alle tekorten weg te werken.



"Helaas kon de organisator Kind en Gezin niet overtuigen van een kwaliteitsvolle opvang op cruciale onderdelen van de werking", klinkt het donderdag bij Kind en Gezin. De kinderdagverblijven zullen nu definitief moeten sluiten. Ouders die van plan waren in de toekomst hun kind op een van de twee locaties onder te brengen, kunnen bij de lokale besturen of bij Kind en Gezin terecht om een andere opvanglocatie te zoeken.



In totaal werden 24 kinderen opgevangen in de twee crèches.