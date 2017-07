Verdubbeling problematische afwezigheden in basisscholen: Antwerpen koploper

Een problematische afwezigheid is elke afwezigheid waarbij het kind wettiging kan voorleggen, zoals een doktersbriefje. Het grootste aantal problematische afwezigheden werden in het schooljaar 2015-2016 in de provincie Antwerpen geregistreerd (1.008), gevolgd door Oost-Vlaanderen (837), Limburg (335), West-Vlaanderen (317), Vlaams-Brabant (260) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (200). Bij de netten werden er dat schooljaar 1.370 vastgesteld in het vrij gesubsidieerd onderwijs, 849 in het GO! en 738 in het ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Opgesplitst naar leeftijd werden de meeste afwezigheden genoteerd bij de 6-jarigen (691). Het aantal neemt af met de leeftijd. Bij de 12-jarigen werden er nog 202 geteld.



In een reactie wijst Crevits op het feit dat op 1 september 2016 de provinciale 'Netwerken Samen tegen Schooluitval' van start gingen. Ze mobiliseren lokale partners vanuit verschillende hoeken om gezamenlijk schooluitval tegen te gaan. Daarnaast werden de Vlaamse krachtlijnen inzake de aanpak van de spijbelproblematiek begin dit schooljaar nog eens verspreid naar schooldirecties en lokale besturen. Hierin staat een samenwerking tussen parket, politie, jongerenwelzijn en onderwijs voorop. "Daarnaast blijf ik inzetten op sensibilisering, detecteren van spijbelsignalen en het creëren van een verbindend schoolklimaat", aldus de minister.