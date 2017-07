Sinds de aanslagen van Parijs en Brussel is het aantal bommeldingen in ons land verdubbeld, tot meer dan 500 op jaarbasis. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die VTM NIEUWS kon inkijken. We zijn alerter geworden en signaleren sneller verdachte pakketten en gedragingen, maar er zijn ook meer valse bommeldingen. CD&V wil die valse meldingen zwaarder bestraffen.