Verdachte voor moord op Sofie Muylle opgepakt in Roemenië

Het lichaam van Sofie Muylle (27) werd op 22 januari gevonden op het strand van Knokke. Bronnen bevestigen dat de politie de man al een tijdje op het spoor was en er een Europees arrestatiebevel was uitgevaardigd. Voorlopig is het onduidelijk of de man de feiten heeft toegegeven. Het zou gaan om een Roemeen die in Knokke woont.

Na de ontdekking van het lichaam van Muylle werd intensief gezocht naar de 'man met de blauwe jas', die te zien was op verschillende camerabeelden. Na twee uitzendingen in het VTM-opsporingsprogramma Faroek kwamen meer dan honderd tips binnen. In april vond de politie een DNA-spoor, maar of dat spoor te linken valt aan de moordenaar, was nog niet duidelijk. Vijftien personen die genoemd werden in het dossier hebben een DNA-test afgelegd, maar de tests bleken negatief.

Sofie Muylle werd in de nacht van 21 op 22 januari voor het laatst levend gezien in café KZ Piano Bar, waar ze was met haar vriend. Ze was er amper enkele minuten binnen en stapte plots alleen weer naar buiten. "Ik ga een luchtje scheppen", had ze tegen haar vriend verteld. Opmerkelijk: ze liet haar handtas en haar gsm achter. De plek waar haar lichaam de volgende ochtend gevonden werd, is meer dan een kilometer van de KZ Piano Bar verwijderd.

Op camerabeelden was een man in een blauwe jas te zien die zich vreemd gedroeg op en rond de omgeving van de vindplaats van het lichaam. Volgens de politie is het ook die man die met het lichtje van een gsm of zaklamp te zien was op het strand.