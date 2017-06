Verdachte reiskoffer aan bushalte in Vilvoorde: vals alarm

De verdachte reiskoffer die was aangetroffen aan een bushalte in Vilvoorde, is door de ontmijningsdienst van het leger onschadelijk gemaakt en bevatte geen explosieven of andere verdachte stoffen. Dat meldt de lokale politie Vilvoorde-Machelen. De veiligheidszone die was ingesteld, is dan ook rond 17 uur opgeheven.

De reiskoffer was omstreeks 14.45 uur aangetroffen aan een bushalte in de Parklaan en omdat de eigenaar niet bekend was, nam de politie het zekere voor het onzekere. Er werd een perimeter ingesteld, de woningen vlakbij de bushalte werden ontruimd en de Parklaan alsook enkele aanpalende straten werden afgesloten voor het verkeer.



DOVO kwam ter plaatse en maakte de reiskoffer vanop afstand onschadelijk. Daarbij bleek dat de koffer niets verdachts bevatte, waarna de perimeter werd opgeheven. Parkstraat te #Vilvoorde afgesloten tussen Stationsplein en Goudbloemstraat. — Politie VIMA(@ PolitieVIMA) 15/06/17 02:00