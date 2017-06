Verdacht incident aan toegangspoort kasteel Carpentier in kerstperiode

Volgens de weduwe van slachtoffer Stijn Saelens stond er op een welbepaalde dag in de kerstperiode een witte bestelwagen aan de toegangspoort van kasteel Carpentier in Wingene. Toen Saelens, zijn echtgenote en hun vier kinderen kwamen aanrijden, vluchtte de wagen weg. Saelens zou daarop de achtervolging hebben ingezet. Aan een kruispunt ging Saelens naast de wagen staan. De twee inzittenden, twee mannen, mompelden dat ze op zoek waren naar een straat, waarvan Elisabeth de naam niet kon begrijpen, en reden door.



De onderzoekers beslisten Elisabeth onder hypnose te verhoren om meer te weten te komen over de feiten. Dat leidde tot de identificatie van een nummerplaat, maar die bleek niet te behoren tot een auto. Ook werd een robotfoto geconstrueerd van een van de inzittenden. De onderzoekers toonden die foto in de rechtszaal naast een foto van beklaagde Franciscus Larmit in die periode. Ook toonden ze beelden van een bewakingscamera van een witte Nissan die voldeed aan de beschrijving van Elisabeth.



Verder citeerden de onderzoeksrechter en de hoofdonderzoeker nog uit de verhoren van Elisabeth en André Gyselbrecht voor de klacht met burgerlijke partijstelling vanwege de incestfeiten. Elisabeth verklaarde daarin dat ze Stijn een nieuwe kans wou geven, dat het vertrek naar Australië van de baan zou zijn, en dat hij therapie zou volgen. Ook André Gyselbrecht toonde zich bereid om zijn schoonzoon een nieuwe kans te geven, op voorwaarde dat hij therapie zou volgen en de feiten zich niet opnieuw zouden voordoen. In een recent verhoor verklaarde hij daarover dat hij op vraag van Elisabeth "mild" was tijdens dat verhoor.



Gyselbrecht had even daarvoor vernomen dat Elisabeth met Stijn een reis wou maken tijdens de krokusvakantie naar aanleiding van hun huwelijksverjaardag. Elisabeth wou niet zeggen wat de bestemming was. Gyselbrecht maakte zich zorgen dat ze samen naar Australië zouden gaan.