Veiligheid brandweer niet gegarandeerd in mergelgrotten Kanne

Gisteravond omstreeks 21 uur werd de brand in een hooiopslagplaats in de mergelgrotten aan de Muizenberg opgemerkt. De bluswerken voor de brandweer zijn heel moeilijk. De brand ging ook gepaard met een rookontwikkeling, die veel overlast veroorzaakte.



De Belgische en Nederlandse hulpdiensten zijn bezig met de aanpak van de brand. De leiding van het blussen ligt nu bij de Nederlandse brandweer met bijstand van de Belgische collega's. De brand ontstond in een hooiopslag van achthonderd kubieke meter.



Tot nu is het niet gelukt om de brand volledig te blussen. De situatie is te gevaarlijk voor de mensen van de brandweer. "Vanaf nu worden er voorbereidingen getroffen voor een zogenaamde technische bluspoging. Er wordt geprobeerd een zichtsituatie te creëren. Dat blijft vooralsnog moeilijk, omdat de rook tegen de plafonds blijft hangen. Als de mergelgrotspecialisten een goed zicht hebben, dan kunnen die bekijken of de situatie veilig is om een bluspoging te wagen", zegt Vos. De operatie vergt volgens hem wel wat tijd. "Door het invallen van de duisternis wordt pas zaterdagmorgen duidelijk of deze technische bluspoging kan worden uitgevoerd", klinkt het.



Sterrenrestaurant

Ook het hele gebied boven de grotten is afgesloten voor het publiek. Tijdens de bluswerken kwamen door de hitte immers stukken mergel los. De rookontwikkeling veroorzaakte ernstige schade bij het sterrenrestaurant Château Neercanne, dat onder meer in de grotten een feestzaal uitbaat. Die feestzaal is voor lange tijd onbruikbaar, want er moet schoongemaakt worden.