VBO-topman breekt lans voor Engels in het hoger onderwijs: "De taalstrijd is voorbij"

"We moeten open zijn. Je moet natuurlijk niet alles vanaf de bachelorsopleidingen gaan 'verengelsen'. Maar in de digitale sfeer is Engels de voertaal", aldus Timmermans.



"Ik pleit ervoor om de hogescholen en universiteiten meer flexibiliteit te geven en bepaalde delen van de opleiding enkel in het Engels te geven. Vooral in de STEM-richtingen (wetenschappen, technologie, techniek en wiskunde)", aldus Timmermans. "Want die internationalisering is voor ons land echt cruciaal en dit is een rem op de ontwikkeling van onze studenten."



De taalwetgeving zorgt bovendien voor problemen bij onderwijsinstellingen die buitenlands talent willen aantrekken. "Als je buitenlandse academici vraagt om in drie jaar het Nederlands te beheersen, haken die af", zegt Timmermans. "En als Vlamingen naar het buitenland gaan in het kader van een academisch samenwerkingsverband, komen er ook studenten naar Vlaanderen. Maar als die dan in het Nederlands onderwijs krijgen, zien ze dat niet zitten."