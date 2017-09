Vakbondsman na dood 23-jarige spoorarbeider: "Onderaannemers nemen het minder nauw met veiligheid"

Het slachtoffer van het dodelijk arbeidsongeval is een 23-jarige man uit Roeselare. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De jongeman bevond zich op het spoor toen een trein het station uitreed. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse en het treinverkeer werd stilgelegd. Maar voor de aangereden twintiger kon geen hulp meer baten. Hij werkte voor een aannemersbedrijf dat in onderaanneming van Infrabel opmetingen aan het uitvoeren was op spoor 6. "De opmetingen kaderden in de vernieuwing van het station van Oostende. Door de werken is spoor 1 tot en met 4 buiten gebruik en rijden alle treinen over spoor 5 en 6. Het spoor waar het tragische ongeval gebeurde, was dus op dat moment in gebruik", zegt Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel. "De politie liet meteen alle treinverkeer stoppen. Het parket is ter plaatse voor een onderzoek", aldus Petit. Hij spreekt van een spijtig arbeidsongeval. De Dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk zal de werkomstandigheden onderzoeken.

ACOD: "Onderaannemers werken niet veilig"

De 23-jarige man uit Roeselare die omkwam bij het ongeval was nog maar drie dagen aan de slag bij de firma Taveirne nv uit Torhout. Het bedrijf voert spoorwerken uit in onderaanneming van Infrabel. "De aanrijding gebeurde rond 7.15 uur, op een moment dat er nog geen beveiliging voorzien was. Pas om 8 uur zouden de werken beginnen met de nodige schildwachten van Infrabel. Zij verwittigen indien er een trein langsrijdt. Het spoor waar de aanrijding gebeurde, spoor 6, was op dat moment dus nog in gebruik", zegt woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel. Hij spreekt van een enorm tragisch ongeval.



Marc Stals van ACOD Spoor zegt dat er een grote fout is gebeurd. "Het is niet normaal dat iemand zich zomaar op de sporen begeeft zonder beveiliging. Bij arbeiders van Infrabel zou dit niet gebeurd zijn. Het is immers 'alweer' een ongeval met betrokkenheid van een onderaannemer. Onderaannemers nemen het minder nauw met de veiligheidsvoorschriften."



Frédéric Petit van Infrabel weerlegt die stelling. "Voor ons moeten onderaannemers even zware veiligheidstesten doorstaan als onze eigen werknemers. Veiligheid staat bij ons voorop en een goede opleiding is een conditio sine qua non. Dat er meer ongevallen gebeuren met arbeiders van onderaannemers, spreken de statistieken tegen", aldus Petit. "Verder wil ik nog mijn medeleven betuigen aan de familie en collega's van het slachtoffer."



Het bedrijf Taveirne nv wil nog niet reageren op de omstandigheden van het ongeval.