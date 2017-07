Vakbonden zetten zich schrap voor hete herfst

Oktober tot december 2014. Charles Michel is pas premier en de ene nationale manifestatie volgt de andere spoorstaking op. Er komen provinciale stakingsdagen, betogingen en andere stiptheidsacties. ‘Het land ligt plat’ is dé slogan van het moment. Voor de één een zegegebaar, voor de ander geweeklaag: de hete herfst. En wie weet is het binnenkort weer zover. De vakbonden zijn namelijk niet te spreken over het zomerakkoord van de federale regering. 'Geen sprake van structurele maatregelen voor een eerlijke fiscaliteit', 'bemoeizuchtig in sociale dossiers’ en ‘een aanval op de vaste benoemingen in de openbare sector’, klinkt het.