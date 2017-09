Vakbonden Volvo Cars Gent vragen staking aan

"Dit is een signaal van de werknemers, die ontevreden zijn. We hebben getracht dat te voorkomen door, in overleg met de directie, enkele maatregelen voor te stellen. Maar de mensen hebben geoordeeld. De meerderheid heeft altijd gelijk. We moeten nu bekijken welke elementen nog moeten worden toegevoegd om tot een beter akkoord te komen", zegt Els De Vos (ACV).



De arbeiders klagen onder meer over het vertrek van zo'n 250 uitzendkrachten en de bandsnelheid na de nieuwe werkverdeling na het vertrek van de XC60. Er is ook nood aan bijkomende opleiding.



Vanaf morgen zullen de bonden en de directie aan een verzoeningsprocedure beginnen om alsnog een akkoord te bereiken dat tegemoet komt aan de eisen van de actievoerders. De nachtploeg wordt nog geïnformeerd over dat laatste voorstel. Maar verwacht wordt dat er onvoldoende werkwilligen zullen zijn om de productie - die nu op een erg laag peil draait - volledig te hervatten.