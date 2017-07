Akkoord bij De Lijn: werknemers krijgen 1 procent loonsverhoging

De koopkrachtverhoging gebeurt volgens ACV'er Jan Coolbrandt wel in twee etappes. In januari en november komt er telkens 0,5 procent bij. In 2017 is er geen opslag gepland.



Vierdaagse staking

Het akkoord komt er na de vierdaagse staking van vrijdag tot en met maandag bij de openbaarvervoermaatschappij in heel Vlaanderen.



Het twistpunt van de sociale onvrede was de lopende cao-gesprekken. De bonden vroegen de maximale opslag van 1,1 procent die de sociale partners op nationaal intersectoraal niveau onderhandeld hebben. De vakbonden willen die ingevuld zien, maar de directie wil 1 procent geven, waarvan de helft via een bonus. Die bonus is dus afgevoerd.