Vakbond vraagt duizend extra aanwervingen in gezinszorg

Om de werkdruk in de sector van de gezinszorg te verlichten, is nood aan duizend extra aanwervingen. Dat vraagt de christelijke vakbond. "Niet alleen in de woonzorgcentra zijn er problemen. De werkdruk in de gezinszorg wordt stilaan onhoudbaar".

In Vlaanderen werken zowat 22.000 mensen in de gezinszorg. Het gaat om werknemers van grote vzw's zoals Familiehulp of Solidariteit voor het Gezin, die verzorgende taken op zich nemen, zoals poetsen, mensen wassen en aankleden, koken of boodschappen doen. Vaak gebeurt dat bij bejaarden.



De sector kreunt onder een toenemende werkdruk, aldus Bart Vannetelbosch, nationaal secretaris ACV Voeding en Diensten. "Vroeger bediende men twee gezinnen per dag. Eén 's morgens en één 's middags. Vandaag zijn dat er vaak zes per dag".



Niet alleen vergrijst de bevolking, steeds meer andere doelgroepen doen beroep op gezinszorg, zoals kansarme gezinnen en psychiatrische patiënten. Door kortere verblijven in ziekenhuizen moet de gezinszorg ook steeds meer inspringen bij zwaardere medisch situaties.



Tegelijkertijd blijven de middelen die de Vlaamse overheid investeert uit, klaagt het ACV aan. "Het aantal gesubsidieerde uren heeft de laatste jaren de stijgende vraag niet gevolgd". Ondanks dat de Vlaamse regering heeft beloofd opnieuw te investeren, blijft er een onderinvestering bestaan in de sector, zegt Vannetelbosch. "Er is nood aan zowat duizend extra aanwervingen om dat op te vangen". Dat moet vermijden dat er wachttijden ontstaan en moet de arbeidsomstandigheden van het zorgpersoneel verbeteren.