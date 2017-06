Vakbond na onthullingen Samusocial: "Personeel blijft hulp aan daklozen vastberaden voortzetten"

De syndicale delegatie neemt akte van het ontslag van de raad van bestuur, net als van de beslissing om de vzw over te dragen naar het Brussels gewest. Dat gebeurde na de onthullingen die bij de organisatie werden uitgekeerd. Die leidden vorige week tot het ontslag van Brussels burgemeester Yvan Mayeur.



"Wij, het personeel van Samusocial, benadrukken dat onze opdrachten elke dag werden vervuld. Dat zal ook zo blijven, met dezelfde toewijding en hetzelfde professionalisme", verzekert het BBTK. "In geen enkel geval zullen we toestaan dat een amalgaam wordt gemaakt tussen de feiten die werden gepleegd en/of ingedekt door de bestuurders, zoals de media schrijven, en het voltallige personeel van Samusocial."



De vakbond "betreurt" de moeilijkheden die een en ander teweegbrengt en die het personeel ondervindt op het terrein. "We blijven onze hulp aan daklozen vastberaden voortzetten. Ondanks deze mediastorm hopen we het vertrouwen van iedereen - partners, media en vooral de Brusselaars en begunstigden - te herwinnen."