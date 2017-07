Vakantiegangers opgelet: meer dan zeshonderd kilometer file in Frankrijk

Op de belangrijkste assen naar het zuiden moet rekening worden gehouden met vertragingen van twee uur, al beginnen de files wel licht af te nemen, is te horen bij VAB en Touring. Op de alternatieve route richting Spaanse grens via Clermont-Ferrand staan er bijna gaan files meer.



In Frankrijk staat er momenteel nog 575 kilometer file en moet je vooral nog aanschuiven op de A7 in de Rhônevallei, op de A8 richting Aix-en-Provence en op de A10 ten noorden van Bordeaux.



In Duitsland staan de belangrijkste files in het zuiden van het land, rond München en bij de grensovergangen met Oostenrijk. Op de A7 moet je rekening houden met 1 uur extra.



In Oostenrijk gebeurde een ongeval in de Lermoosertunnel, het verkeer wordt plaatselijk omgeleid via de A7. Op de B179 Fernpassroute staat file aan de grens met Duitsland, het duurt anderhalf uur extra tot aan Reutte. Ook op de Tauerntunnel op de A10 en de Karawankentunnel op de A11 duurt het vijftig minuten extra. Voorts zorgen grenscontroles voor extra verkeershinder, onder andere op de A1 Salzburg - Rosenheim bij Walserberg en bij Passau op de A3.



In Zwitserland is er een vertraging van anderhalf uur bij de Gotthardtunnel richting Italië. Verderdoor richting Chiasso (Italië) moet je daar nog eens 30 minuten bijrekenen. Er wordt aangeraden om te rijden via de A13 San Bernardinotunnel, daar is momenteel slechts 15 minuten vertraging. In de Gotthardtunnel richting noorden duurt het twee uur extra.