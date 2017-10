Uw stem wordt luider (maar werkt dat wel?)

Maakt u zich druk over de kerncentrales? Vanaf volgende week kunt u uw stem laten horen. Zo betrekken politici steeds vaker burgers in hun besluitvorming. Maar werkt dit wel? ‘Politici mogen de hete aardappel niet naar de bevolking doorschuiven.’

Gedurende drie weken zullen Belgen zich kunnen uitspreken over het energiebeleid en een sluiting van de kerncentrales. De verschillende ministers van Energie, onder wie Vlaams energieminister Bart Tommelein, lanceren hiervoor een online-enquête. Het moet volgens De Standaard de nodige input geven voor onderhandelingen over een Energiepact, waarmee de sector duidelijkheid krijgt over het beleid van de komende decennia.

Het is niet de eerste keer dat ministers hulp inroepen van burgers. Vorig jaar nog vroeg minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) in de discussie over de nieuwe eindtermen de mening van de bevolking. Voormalig federaal minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) deed in 2015 hetzelfde, maar kreeg forse kritiek van sommige experten, die stelden dat de burgerinspraak louter diende om al gemaakte beslissingen af te toetsen. Sven Gatz (Open Vld), Vlaams minister voor cultuur, media, jeugd en Brussel, organiseert dan weer jaarlijks een burgerkabinet.