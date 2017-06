Uw koolstofvoetafdruk is tien keer te hoog

De Vlamingen vervuilen tien keer te veel. Jaarlijks stoten we per persoon 20 ton schadelijke broeikasgassen uit door onze consumptie. Om de klimaatopwarming te stoppen, moet dat tegen 2050 richting 2 ton per jaar. ‘Die kloof is enorm, maar het is mogelijk ze te dichten’, zegt Serge de Gheldere van Klimaatzaak.

“Waarom zouden wij groene auto’s kopen en windturbines installeren als iedere week in China een nieuwe steenkoolcentrale opent?” Het is een klacht die je bij ons geregeld hoort. Maar die steenkoolcentrale maakt voor een groot deel spullen die wij hier kopen. Niet weinig goederen en diensten in ons bestaan hebben zo’n lange productieketen. Onrechtstreeks zijn wij zo mee verantwoordelijk voor de schadelijke uitstoot in China. Daarom heeft de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) op vraag van de Vlaamse Milieumaatschappij nu voor het eerst berekend hoeveel broeikasgassen de Vlaming jaarlijks uitstoot door niet enkel te kijken naar hoe we ons huis verwarmen of met welke auto we rijden.