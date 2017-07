Unizo: "Onbelast bijklussen oneerlijk"

Mensen tot 500 euro per maand onbelast laten bijverdienen is oneerlijke concurrentie. Dat zegt zelfstandigenorganisatie Unizo. Het is nochtans één van de nieuwe maatregelen uit het zomerakkoord van de regering. Maar wie een klusje doet voor iemand anders, wordt zo wel goedkoper dan wanneer je hetzelfde werk door een bedrijf kan doen, klinkt het. De regering houdt vol dat dat niet het geval is.



Mensen kunnen dankzij het nieuwe regeerakkoord tot 500 euro onbelast bijverdienen. Dat komt overeen met 6.000 euro netto per jaar. Mensen kunnen bijvoorbeeld gaan bijklussen als tuinier na de vaste job. Maar Unizo zegt dat een tuinaannemer die hetzelfde werk doet, geen extra voordeel krijgt. En dat vindt de zelfstandigenorganisatie oneerlijk.



De regering wil er vooral voor zorgen dat bijvoorbeeld trainers bij sportclubs of leraars die bijles geven dit officieel kunnen doen. Het moet een extra job blijven.