Uitslaande brand in Ritz Building Hasselt: hou ramen en deuren gesloten

In de Ritz Building aan de kanaalkom in Hasselt is vanavond een hevige uitslaande brand uitgebroken. De buurtbewoners krijgen van de politie de raad om ramen en deuren gesloten te houden vanwege de hevige rookontwikkeling. Het brandweerkorps van Hasselt was als eerste ter plaatse.

#rip #ritz #hasselt #afbraakwerkenbespaard #kleinbrandjemaar pic.twitter.com/J3sgpfnM2y — Sanne Vanwezemael(@ SVanwezemael) 11/09/17 02:00 De Hasseltse brandweer riep de versterking in van andere korpsen van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg. De melding over de brand liep iets voor 21 uur binnen. Enkele bewoners moesten geëvacueerd worden.



In het gebouw was vroeger een discotheek ondergebracht en werden er studentenfuiven georganiseerd.



Uitslaande brand aan de Ritz #Hasselt. Hou ramen en deuren gesloten in de omgeving! — Politie LRH(@ PolitieLRH) 11/09/17 02:00