Uitslaande brand in Ritz Building Hasselt

De vlammen verspreidden zich razendsnel in het pand dat sinds eind 2013 leegstaat. De brand veroorzaakte hevige rookontwikkeling en felle geurhinder. De politie adviseerde de omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden.



De brandweerpost van Hasselt riep de versterking in van andere korpsen van Zuid-West Limburg. De Ritz is volledig verloren. De brand flakkerde telkens weer op.



In het verleden werden er op donderdagavond studentenfuiven georganiseerd. In het weekend werd de dancing door Pat Krimson omgetoverd tot discotheek 'The Atmoz'.

Uitslaande brand aan de Ritz #Hasselt. Hou ramen en deuren gesloten in de omgeving! — Politie LRH(@ PolitieLRH) 11/09/17 02:00