UGent verklaart achtste stemronde rectorverkiezingen ongeldig

Aan de UGent was de rectorverkiezing, waarin Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe worden uitgedaagd door Karin Raeymaeckers en Patrick De Baets, opnieuw begonnen. De derde stemcyclus, of de achtste ronde, liep vanochtend af. Maar waar de uitslag normaliter in de voormiddag bekend zou moeten worden, volgde nu geen uitsluitsel. Tegen de middag kondigde de Gentse universiteit aan dat er door onregelmatigheden geen uitslag zal worden meegedeeld. De verkiezingsprocedure zal overmorgen hervat worden.