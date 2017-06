UGent verandert kiesreglement: tweederdemeerderheid niet langer vereist

De verkiezingscyclus zal vanaf september maximaal drie stemrondes omvatten, in plaats van vijf in het oude reglement. Welke meerderheid noodzakelijk is, hangt af van de stemronde en het aantal kandidaten, meldt UGent-woordvoerster Tine Dezeure. "Wanneer meer dan twee duo's kandidaat zijn, wordt de gewogen tweederdemeerderheid als eis om verkozen te worden behouden in de eerste stemronde. Enkel de twee duo's die het meeste stemmen behalen, gaan naar de tweede stemronde. In de tweede stemronde geldt opnieuw een gewogen tweederdemeerderheid; vanaf de derde stemronde wordt dit een gewone (helft plus één) gewogen meerderheid."



"Gewogen meerderheid"

Indien twee duo's zich kandidaat stellen, dan wordt de tweederdemeerderheid behouden in de eerste stemronde en wordt naar een gewogen meerderheid overgeschakeld in de tweede ronde. Wanneer zich één duo kandidaat stelt, geldt de eis van de tweederdemeerderheid in de te behalen stemmen enkel in de eerste stemronde. Vanaf de tweede stemronde wordt dit een gewone meerderheid.



Het enig overgebleven kandidatenduo bij de rectorverkiezingen aan de UGent, Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe, had tijdens de tweede stemronde van de tweede stemcyclus 60,34 procent behaald, en dus geen tweederdemeerderheid. Van de Walle en Van Herreweghe trokken zich daarna terug als kandidaten. Het andere duo Guido Van Huylenbroeck en Sarah De Saeger was eerder al uit de race gestapt. Het is nog niet duidelijk wie er zich in september kandidaat zal stellen.



Genderevenwicht

De Gentse universiteit blijft eisen dat de kandidaten opnieuw opkomen als duo en dat er een genderevenwicht is. De proffen behouden ook de macht in het nieuwe systeem. De stemmen van de 1.334 leden van het ZAP (zelfstandig academisch personeel) wegen nog altijd voor 67 procent door, terwijl de stemmen van de (momenteel) 37.426 studenten maar voor 16 procent doorwegen.