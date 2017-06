Het Amerikaanse taxibedrijf Uber zit in nauwe schoentjes. De positie van Travis Kalanick, de CEO van het bedrijf, komt steeds meer onder druk te staan. Dat meldt het persbureau Reuters. Volgens ingewijden wordt de directeur mogelijk even "op afwezig geplaatst" en krijgt hij daarna "scherpere controle". Uber ligt al enige tijd onder vuur, nadat een vrouwelijke medewerker in een blogpost had geklaagd over seksisme en intimidatie op de werkvloer.