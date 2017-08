De 22-jarige Wout Naessens uit Deinze, die sinds vrijdagochtend vermist was, is veilig en wel teruggevonden. Dat meldt Child Focus via Twitter.

De jongeman verliet vrijdagochtend rond 6.00 uur zijn woonplaats in de Oudenaardsesteenweg, maar sindsdien ontbrak elk spoor. Ondertussen is hij dus terecht. Wout #NAESSENS is veilig en wel teruggevonden. Hartelijk bedankt voor het retweeten van het verdwijningsbericht. — Child Focus België(@ ChildFocusNL) 27/08/17 02:00