Twintiger krijgt vier jaar voorwaardelijk voor misbruik minderjarigen en geweld tegen ex

De feiten met de meisjes van 12 en 15 jaar oud speelden zich in september 2015 af. De 22-jarige man pikte de meisjes op, samen met een 24-jarige kompaan uit Maaseik, en nam hen mee naar zijn woning. Daar rookte hij een joint en had hij met het twaalfjarig meisje effectief seks. Het ouder meisje randde hij aan. De meisjes hadden volgens het parket duidelijk geen toestemming gegeven.



De 24-jarige kompaan, die chauffeur was bij de feiten met de minderjarigen en ook seks had met een meisje, kreeg 18 maanden voorwaardelijke celstraf. De twee mannen zijn beiden voor vijf jaar uit hun rechten ontzet.



De spilfiguur had zelf een verleden bij de jeugdrechter en was al meermaals moeten voorkomen voor seksueel misbruik. Hij sprak met de twee meisjes af, want hij was boos omdat zijn vriendin hem bedroog toen hij in de gevangenis zat. De man uit Ham stond ook terecht voor agressie tegen zijn moeder en ex-vriendin. De twee vrouwen kregen in december 2014, in januari en september 2015 klappen van hem. Zijn moeder werd bedreigd met een ijzeren barbecuespies. Hij prikte haar ermee in haar arm. De vriendin liep een bloedneus op en vloog met haar gezicht tegen het venster van een lijnbus toen hij haar sloeg.



De man uit Ham zei aan de rechters dat hij een nieuwe weg was ingeslagen en aan het werk was in een fietsatelier. Hij en zijn kompaan moeten aan het werk blijven of zoeken en het leerproject 'Dader van seksueel geweld' volgen om van het uitstel te genieten. Aan zijn ex moet hij 1.240 euro schadevergoeding. De twee minderjarigen kregen een totale schadevergoeding van 6.000 euro toegewezen.