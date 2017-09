Twee mannen veroordeeld tot elk 18 maanden cel voor wietteelt in Lommel

Die aanwijzingen waren voldoende voor een huiszoeking waarbij de politie in twee slaapkamers en in drie kweekruimtes in de kelder in totaal 537 volgroeide wietplanten aantrof. In de garage lagen vuilniszakken met restanten van wietplanten. De twee mannen uit Gent waren tijdens de inval aanwezig in het huis. Ze deden de deur niet open toen de politie aanklopte. Er kwam een slotenmaker aan te pas. Een beklaagde verklaarde dat hij uit financiële overwegingen de plantage en de illegale stroomaftakking had laten installeren. Hij kreeg in een growshop in het Nederlandse Breda tweedehandsmateriaal.



De kompaan had zogezegd niets met de plantage te maken, maar logeerde er alleen sinds een drietal weken. Nochtans was zijn dna teruggevonden op sigarettenpeuken in de kweekruimtes op de slaapkamers en in de kelder. Voor de strafrechter was zijn betrokkenheid duidelijk. Gezien hun leeftijd en het feit dat ze een nieuwe weg zijn ingeslagen, verleende de rechtbank hen uitstel voor de celstraf. Er is 5.000 euro vermogensvoordelen verbeurdverklaard. Aan netbeheerder Infrax moet het tweetal voor de gestolen elektriciteit 12.653 euro schadevergoeding betalen.