In het Henegouwse Aiseau-Presles hebben twee mannen in een bestelwagen een meisje dat van school op weg was naar huis proberen mee te lokken met snoep. Het meisje weigerde en een getuige kwam uiteindelijk tussenbeide, waarna het duo op de vlucht sloeg. Volgens het parket van Charleroi vinden dergelijke feiten steeds meer plaats in de regio.