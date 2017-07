Brand en ontploffing gasflessen in Gent: 2 gewonden

De brand brak rond 15 uur uit in een woning in de Mimosastraat. De oorzaak is nog niet bekend, maar het vuur sloeg over naar een garage aan de aanpalende Hippoliet van Peenestraat. Daar stonden gasflessen opgeslagen, die tot ontploffing kwamen. Er vielen twee gewonden. Eén persoon werd bevangen door de rook en een tweede persoon liep brandwonden op, die momenteel ter plaatse worden verzorgd.



De straat is afgesloten voor alle verkeer door de hulpdiensten.