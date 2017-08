Twee derde van de ouders brengt kinderen met auto naar school

Uit het onderzoek bij meer dan 6.300 Belgen blijkt dat zeven op de tien ouders met schoolgaande jeugd hen naar school begeleiden. Voor twee derde is de auto het voornaamste vervoermiddel. De helft van die verplaatsingen bedraagt minder dan drie kilometer. Bijna een op de zeven begeleidt zijn kinderen dagelijks te voet naar school, een nagenoeg even groot aantal doet dat met de fiets.

"Het aantal fietsende scholieren moet echt omhoog, want de afstanden woon-school zijn meestal nog een stuk korter dan deze van woon-werk", vindt Touring. "Wetende dat een vierde van het spitsverkeer schoolverkeer betreft, kan dit van grote invloed zijn op de reductie van de files."

Als de afstand boven de drie kilometer gaat, kiest zelfs vier op de vijf ervoor om zijn kinderen met de auto te brengen. Voor de helft van de ouders is snelheid het belangrijkste argument om kinderen met de auto te brengen. Voor een kwart is de route te onveilig. Bij een op de vijf ligt de school op weg naar het werk. Ook een gebrekkig openbaar vervoer of onvoldoende alternatieven zijn belangrijke redenen om voor de auto te kiezen.