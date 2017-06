Treinverkeer tussen Gent en Deinze zwaar verstoord na aanrijding

Het treinverkeer lag tot 21.10 uur in beide richtingen stil, intussen is één spoor terug open. Een 200-tal reizigers zijn geëvacueerd met een bus. "De trein die bij de aanrijding betrokken is, moet nog weggehaald worden", klinkt het bij Infrabel. "Dat al het treinverkeer op de lijn over een spoor moet, brengt de nodige vertragingen met zich mee. Enkele treinen zijn ook afgeschaft."



Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.