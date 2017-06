Treinbestuurder in shock nadat hij vol in de remmen moet voor spoorlopers, op zelfde plaats waar vandaag iemand werd aangereden

Een passagierstrein met enkele honderden reizigers heeft vanavond anderhalf uur stilgestaan in Erps-Kwerps nadat de bestuurder personen op de sporen had zien lopen. De bestuurder was in shock en moest vervangen worden, waarna de trein beperkt werd tot Leuven. Dat meldt de NMBS.

"Het incident deed zich rond 17.45 uur voor", zo meldt NMBS-woordvoerder Bart Crols. "Onze bestuurder zag mensen op de sporen en is meteen gestopt. Eerder op de dag had zich op dezelfde spoorlijn, op dezelfde hoogte al een persoonsongeval voorgedaan. De man was in shock en er moest een andere bestuurder komen om hem te vervangen." Op Twitter laat de NMBS weten dat een aanrijding maar net kon vermeden worden. #L36 #BrusselNoord #Leuven Personen op de sporen Update: verkeer herneemt Zwaar verstoord verkeer#NMBS — NMBS(@ NMBS) 30/06/17 02:00 We staan nog steeds stil ic1515 — Koen Corstjens(@ KoenMSK) 30/06/17 02:00 Je treinbestuurder dient helaas vervangen te worden, Koen. Hij is niet meer in staat om voort te rijden. ^dc — NMBS(@ NMBS) 30/06/17 02:00 In shock van spoorlopers? — (@ Koentatweets) 30/06/17 02:00 Een aanrijding werd maar net vermeden, Koen... ^dc — NMBS(@ NMBS) 30/06/17 02:00 Gelukkig dan maar veel beterschap aan de chauffeur gewenst. — (@ Koentatweets) 30/06/17 02:00 Intussen werd ook het treinverkeer onderbroken. Dat is kunnen hernemen, eerst op twee van de vier sporen en nadien op alle vier de sporen, maar een en ander heeft wel voor vertragingen gezorgd. De trein die gestopt was, is na anderhalf uur kunnen voortrijden, maar werd beperkt tot Leuven.