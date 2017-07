In Gent heeft De Lijn vanmorgen een oplossing voorgesteld om de ongebruikte tramsporen in het historisch centrum veiliger te maken voor fietsers. Samen met Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en spooraannemer Frateur-De Pourcq werd getoond hoe een speciaal mengsel in de tramsporen wordt gespoten.