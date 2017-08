Toxicoloog botst met Voedselagentschap over eiercrisis

In 21 bedrijven werd fipronil in zeer lage concentraties van maximum 0,092 mg/kg vastgesteld. Dat blijft ruim onder de Europese norm van 0,72 mg/kg, aldus het FAVV.

Toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) heeft echter zijn bedenkingen bij de cijfers, zo zei hij in Het Journaal. Hij ging ervan uit dat de communicatie over "zeer lage concentraties fipronil" het zogenaamde maximale residulevel betrof, de Europese norm van 0,005 milligram per kilogram eieren en niet de 0,72 mg/kg zoals het FAVV communiceerde.

"Als we nu het slechtste staal in België nemen, dat 0,092 milligram fipronil per kilogram eieren bedraagt", legt hij uit. "Dat zijn ongeveer 15 eieren. Voor een volwassen persoon van 50 kg betekent dat dat die eigenlijk maar 4 eieren van dat bewust lot mag eten om absoluut veilig te zijn. Maar als we kijken naar kinderen die maar 25 kg wegen, dan zijn dat maar twee eieren. Het veiligheidsvenster is dus al heel wat enger geworden dan bij de informatie die eerder werd vrijgegeven", legt Tytgat uit.