Totale decumul en provincies afschaffen: Ecolo lanceert twintig voorstellen voor nieuw politiek bestuur

Op het lijstje van Ecolo prijkt onder meer het totale decumuleren van mandaten, de plafonnering van vergoedingen voor publieke mandaten, de oprichting van een kadaster met publieke mandaten en de invoering van strengere sancties tegen deontologische ontsporingen.



"Kwestie van efficiëntie"

Daarnaast pleiten de groenen ook voor de afschaffing van de provincies in Wallonië en een inperking van het aantal schepenen in de Brusselse gemeenten met 30 procent. "Dit is een kwestie van efficiëntie. We moeten een meer coherente organisatie van de Brusselse gemeenten bekomen", stelde covoorzitter Zakia Khattabi.



In Wallonië wil Ecolo de kieskringen hertekenen. Bedoeling is dat die kieskringen minstens vijf verkozenen leveren. Daarnaast moet er een regionale kieskring voor het Waalse parlement opgericht worden en moeten de apparenteringsregels herzien worden.



CETA

Tenslotte breken de groenen ook een lans voor het recht op regionale volksbevragingen, bijvoorbeeld over internationale akkoorden als CETA. Ecolo wil ook een wetgevend initiatiefrecht voor burgers in het leven roepen en gemengde commissies van volksafgevaardigden en burgers installeren in de parlementen.



"Die maatregelen zijn niet allemaal te nemen of te laten", beklemtoonde covoorzitter Patrick Dupriez. "Maar het is hierover dat wij momenteel willen praten." De groenen hopen tegen de nationale feestdag van 21 juli met de andere partijen een akkoord te bereiken over deze zaken. Pas dan kan er over regeringsvorming gepraat worden.