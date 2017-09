Torenhoge zelfmoordcijfers en jongeren die nauwelijks hulp zoeken: "Preventie moet anders"

Ons land legt al enkele jaren zéér slechte zelfmoordcijfers voor, met gemiddeld drie zelfdodingen per dag. Het is zelfs de nummer één doodsoorzaak bij volwassenen en jongeren. Elke dag vinden ergens te lande gemiddeld 28 zelfmoordpogingen plaats. Een cijfer dat naar beneden móet. Jean-Louis Coppers richtte daarom de vzw 'Tout Bien-Okidoki' op, vanuit een persoonlijk verhaal. In 2015 verloor hij zijn zoon onverwacht aan zelfdoding. "Mijn vrouw en ik merkten amper iets op", benadrukt hij. "Vragen blijven, antwoorden zullen we nooit krijgen." Met het bewustwordingsinitiatief 'Hey hoe gaat het' wil hij suïcidale gedachten bespreekbaar maken, fondsen werven en ijveren voor preventie bij Vlaamse jongeren. Want vooral daar lijkt het schoentje te knellen. Wie problemen heeft, zoekt nauwelijks hulp in de onmiddellijke omgeving. Jongeren nemen dan weer wel hun toevlucht tot de kanalen die hen het meest vertrouwd lijken: sociale media. (lees door onder de foto)

Zeer divers

Een hackathon dus. Geen puisterige nerds die 48 uur lang op energiedrank aan hun computer gekluisterd zitten. Wel onderzoekers, vrijwilligers, schoolgaande jeugd, leraren, familie en vrienden van iemand die een zelfmoordpoging ondernomen heeft, net als professionals, designers, data scientists, marketeers. Ze werken allemaal rond één doel: suïcidepogingen verminderen en de mentale gezondheid versterken.



"We zoeken met zoveel mogelijk mensen naar ideeën en instrumenten die jongeren kunnen gebruiken om hulp te zoeken en te vinden", meldt Coppers. Doel is om na de brainstormsessie op 18 en 19 november alle gevonden materiaal voor te leggen aan een deskundige jury die een keuze zal maken en het best gevonden concept zal bekronen. Denk aan manieren om zelfmoord beter onder de aandacht te brengen in scholen bijvoorbeeld...



Wie graag wil fungeren als coach, of als deelnemer, kan contact opnemen met Askim Kintziger van Junction, marktleider in het organiseren van hackathons (askim@junction.be, of telefonisch via het nummer 0499/510 150). Ook vzw's, organisaties of andere instellingen met expertise zijn welkom om deze 48 uur lange innovatieve bootcamp vorm te geven. Meer informatie vindt u hier.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.