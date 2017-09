Topman sugardatingsite stuurt zijn kat naar De Afspraak

Sigurd Vedal, de CEO van het Noorse Rich Meet Beautiful, zou vanavond te gast zijn in het programma De Afspraak op Canvas, maar bij het begin van de uitzending bleek dat de man niet was komen opdagen. Over de 'sugardatingcampagne' van Rich Meet Beautiful, om studentes te koppelen aan oudere, welgestelde zakenmannen, was de afgelopen dagen heel wat te doen. Ook persagentschap Belga verkreeg bij de topman vooralsnog geen gehoor.

Het Brusselse parket opende een opsporingsonderzoek naar aanleiding van de campagne. Leuven legde een verbod op, net als verschillende Brusselse gemeenten. Brussels staatssecretaris Bianca Debaets kondigde gisteren al aan dat ze een klacht tegen de datingsite indient, en ook Brussels minister-president Rudi Vervoort liet weten dat hij de campagne bant van heel het grondgebied van het Brussels gewest. Debaets zat vanavond wel in de uitzending van De Afspraak.



De campagne richt zich op studentes tussen 18 en 26 jaar. Er werd al een klacht ingediend bij de Jury voor Ethische Praktijken, die de klacht volgende week dinsdag zal behandelen.