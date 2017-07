Tommelein tevreden: overschot aan groenestroomcertificaten fors gedaald

De pluim die de Vlaamse regering krijgt van de Vreg omdat het overschot aan groenestroomcertificaten met een kwart is gedaald, steekt Tommelein uiteraard graag op zijn hoed. "Het rapport toont dat de aanpak van de regering werkt: er is eindelijk een kentering", aldus de minister. Er werden meer certificaten uit de markt gehaald (met de opbrengst van de energieheffing), en de quota werden verhoogd. Dat betekent dat energieleveranciers meer certificaten moesten opkopen. Tommelein pleit ervoor de quota voortaan jaarlijks vast te leggen, zodat er geen nieuwe overschotten kunnen ontstaan. De kost voor de consument, via de groenestroombijdrage, zal gekoppeld zijn aan zijn verbruik. Dat is eerlijk, zegt de minister, en het spoort mensen aan om minder energie te verbruiken of te investeren in eigen hernieuwbare energie.

Wel overschot aan warmtekrachtcertificaten

De Vreg waarschuwt wel voor de toestand op de markt van de warmtekrachtcertificaten. Daar nam het overschot verder toe. Omdat er geen warmtekrachtcertificaten uit de markt kunnen worden gehaald via de energieheffing - dat is volgens Europa staatssteun -, rekent Tommelein ook hier op een betere monitoring van de quota.



De minister laat de Vreg nu een rapport opstellen dat rekening houdt met de certificatenmarkt tot en met 30 juni, om in september "de juiste beslissingen" te kunnen nemen.



Het Grondwettelijk Hof vernietigde in juni de energieheffing ("Turteltaks") van gemiddeld 100 euro per jaar. Die was eerder ingevoerd om de historische schuldenberg van de groenestroomcertificaten weg te werken. Tommelein liet eerder al verstaan dat de schuldenberg onder controle is - wat het Vreg-rapport lijkt te bevestigen - en dat hij verwacht dat een quotaverhoging de impact op de factuur van een gemiddeld gezin zou kunnen beperken tot zowat 10 euro.